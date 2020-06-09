Новый детский сад достроят в Балашихе к концу года. Он примет 110 ребят

Детский сад для 110 малышей достроят в подмосковной Балашихе к концу года. Он расположен в микрорайоне Авиаторов. Работы возобновили с соблюдением новых санитарных требований в условиях пандемии.

В трехэтажном здании разместят спальни и игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В настоящее время здесь выполняют работы по устройству фасада, стен, перегородок, создают входные группы и уже монтируют инженерные сети Владимир Локтев.

Началось и благоустройство внутреннего дворика. Там появятся спортивная и детская площадки, где сделают теневые навесы и установят игровые комплексы. Еще обустроят места для отдыха.

А возводят детский сад по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Кроме того, после временной паузы в округе также продолжили капитальный ремонт Дворца культуры «Балашиха», взялись за ранее начатое возведение новой общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Первомайский.

На Летной улице возобновили создание пристройки к школе на 400 мест. Открытие запланировали на этот год.