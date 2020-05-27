Электронная подпись понадобится для поступления в вуз. Рассказываем, как ее получить

Помимо стандартного набора документов, в 2020 году для поступления в университет понадобится специальная электронная подпись. Что это такое, как ее получить и для чего еще в России используется такой цифровой автограф — в материале «360».

Что такое электронная подпись?

Электронные подписи бывают трех видов. Первый — самый простой: комбинация логина и пароля, а также код подтверждения, который мы получаем по SМS или электронной почте, например, при переводах или оплате онлайн.

Второй вид — неквалифицированная усиленная электронная подпись, состоящая из двух уникальных наборов символов: ключа и кода проверки подписи. Такой вид обычно используют во внутреннем документообороте, чтобы удостовериться в том, что в документы не вносили изменений после их отправки.

Самый надежный — третий вид электронной подписи — квалифицированная усиленная. Она создается с помощью специальных ключей шифрования ФСБ РФ и может существовать как полноценный аналог обычной подписи человека, иметь ту же юридическую силу. Чтобы использовать такую подпись, необходимо получить не только ключ проверки, но и квалифицированный сертификат этого ключа.

Зачем нужна электронная подпись?

Если простую электронную подпись можно сделать самостоятельно, а неквалифицированная обычно создается организацией, то квалифицированную электронную подпись человек может получить только сам — в удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи.

В Кадастровой палате РФ заявили, что в 2020 году абитуриенты высших учебных заведений должны будут обзавестись такой подписью, чтобы подать документы. Возможности устраивать столпотворения на физическом приеме документов у вузов нет. Причем, по заявлению представителей палаты, такое решение облегчит процесс подачи документов, ведь абитуриенты смогут направить заявления в любое учебное заведение вне зависимости от его географического положения.

Использовать квалифицированную электронную подпись россияне уже могут для осуществления денежных переводов. Оказалось, что SМS-подтверждения, которые в основном применяются при онлайн-оплате и переводах, недостаточно эффективны и не защищают от мошенничества в должной мере. Ведь телефон, на который приходит код подтверждения, могут украсть.

Первым технологию ввел Московский кредитный банк, сейчас над аналогичным решением работает и Сбербанк. В банковской сфере применять электронную подпись можно даже для оформления кредитов — во время пандемии это решение поставило будущее бумажного документооборота в банках под вопрос. Сейчас от бумаг могут отказаться в Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-Банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке.

Также российские власти рассматривают возможность использовать такую электронную подпись при заключении сделок с недвижимостью, в том числе и для оформления документов дольщиков.

Как получить электронную подпись?

Квалифицированную усиленную электронную подпись может получить любой гражданин России, достигший 14 лет. Для этого нужно собрать пакет документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

Для индивидуальных предпринимателей также понадобится регистрационный номер о записи в качестве ИП, а для юридических лиц потребуется дополнительный комплект документов.

После этого документы нужно подать в один из аккредитованных удостоверяющих центров, в их числе и удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты. Там можно вызвать сотрудников центра на дом, чтобы избежать посещения организации.

Сотрудники центра должны проверить пакет документов и записать сертификат и ключи электронной подписи на специальный электронный носитель — электронную карту или флешку. Действовать документ будет от года — это зависит от выдающей документ организации.

На сайте Кадастровой палаты РФ все можно сделать дистанционно, через личный кабинет. Палата гарантирует, что в их системе «никто, кроме законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату». При этом сертификат будет действителен 15 месяцев.

Стоимость получения сертификата составляет от 700 рублей (при получении сертификата по электронной почте) до трех тысяч — в зависимости от целей использования электронной подписи и места.