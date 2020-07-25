«Мы начинаем жить с того, что чувствуем тепло людей, которые нас обнимают, о нас заботятся и сохраняют нашу жизнь. Мы беспомощны, когда рождаемся, поэтому эти объятия врастают в нашу психику. Это не просто одна из потребностей. Это помогает нам выживать», — заявила Липкина.

Собеседница добавила, что без объятий уходят сила и энергия и приходят потерянность и апатия. Без прикосновений друг к другу люди чувствуют одиночество.

По словам Липкиной, когда люди обнимаются, снижается уровень стресса, приходит в норму артериальное давление, а организм вырабатывает больше окситоцина — так называемого «гормона любви». Ограничения из-за пандемии сузили круг людей, с которыми можно обниматься, поэтому Липкина посоветовала обратить внимание на тех, кто рядом — на членов семьи и даже домашних животных.

Из-за пандемии коронавируса во всем мире сейчас действует правило социального дистанцирования. В целях безопасности врачи рекомендуют держаться друг от друга подальше, чтобы не подхватить инфекцию. Сейчас ситуация с новым вирусом стабилизировалась, однако специалисты ожидают вторую волну 2019-nCoV уже осенью. В России она может начаться в ноябре.

Ранее в Минздраве России заявили, что все ограничения по коронавирусу планируют снять в феврале 2021 года.