Минздрав назвал сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

Предполагаемые сроки озвучил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Пока в РФ исходят из того, что все ограничения <…> снимут в феврале», — сказал он.

На совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества глава Минздрава заявил, что смертность от COVID-19 в России составила 1,62%. Показатель стал одним из самых низких в мире.

В некоторых российских регионах пока что действуют ограничения, которые ввели из-за эпидемической ситуации. В каждом из них меры действуют разные.

Для лечения COVID-19 российские врачи используют отечественный препарат «Авифавир». Лекарство делают в Подмосковье по международным стандартам (GMP) и с соблюдением всех норм противоэпидемиологической безопасности.