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    24 июля 2020, 12:54

    Минздрав назвал сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

    Александра Ломейко

    Все введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения в России планируют снять в феврале 2021 года. Об этом заявили в Минздраве страны, сообщило РИА «Новости».
    Минздрав назвал сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

    Предполагаемые сроки озвучил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

    «Пока в РФ исходят из того, что все ограничения <…> снимут в феврале», — сказал он.

    На совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества глава Минздрава заявил, что смертность от COVID-19 в России составила 1,62%. Показатель стал одним из самых низких в мире.

    В некоторых российских регионах пока что действуют ограничения, которые ввели из-за эпидемической ситуации. В каждом из них меры действуют разные.

    Для лечения COVID-19 российские врачи используют отечественный препарат «Авифавир». Лекарство делают в Подмосковье по международным стандартам (GMP) и с соблюдением всех норм противоэпидемиологической безопасности.

    Новости SMI.FM