Американская молодежь, устраивая «коронавирусные вечеринки», проявляет цинизм и ставит под угрозу здоровье старших поколений. Об этом «360» сказал депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

В разговоре с «360» первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, что молодые люди стремятся поскорее переболеть, потому что считается, что в этом возрасте COVID-19 переносится либо легко, либо вообще бессимптомно.

«В этом есть определенный цинизм, потому что это дает проэпидемичивание. Но если при этом соблюдается вторая и главная часть этой ситуации, когда эти люди потом никаких мер не принимают по отношению к старшему поколению на улице, на работе, во дворе», — отметил Онищенко.

По словам депутата, в этих вечеринках может быть смысл, хотя они и циничные. Но, если не заботиться о здоровье старших, тех же бабушек и дедушек этих молодых людей, эти «коронавирусные вечеринки» могут быть опасны.

Это уже не что иное как мальтузианство. Давайте побыстрее уберем отработанный материал и займем его нишу Геннадий Онищенко.

По информации Tech Times, молодежь из американского штата Вашингтон устраивает «коронавирусные вечеринки», чтобы поскорее переболеть COVID-19 и получить к нему иммунитет.

Между тем именно США сейчас является главным центром распространения коронавируса. Всего вирус зафиксировали у более чем 4,1 миллиона человек по всему миру, 1,3 миллиона случаев — в Штатах.