Осложнения при коронавирусе нашли у детей в Великобритании и США. Есть жертвы

«Есть 73 случая, которые сейчас департамент здравоохранения изучает. Но болезнь забрала жизни трех молодых ньюйоркцев», — сказал Куомо.

По его словам, синдром, появляющийся у несовершеннолетних, похож на болезнь Кавасаки и токсический шок. Чаще всего он наблюдается у детей от 6 до 11 лет, которым подтвердили COVID-19.

Подобный воспалительный синдром обнаружили и у детей из Великобритании, информация об этом появилась в СМИ в конце апреля. Причем среди госпитализированных есть и совсем младенцы. Педиатры связали подобные осложнения с коронавирусом и другим, новым патогеном. В стране собирались возобновить учебу в школах, но теперь работники Минздрава Великобритании не уверены, что это стоит делать сейчас — вирус не изучен до конца.

Ранее о необычных симптомах при коронавирусе у детей рассказал мэр Нью-Йорка. По его словам, у некоторых маленьких пациентов появляются боли в животе, рвота и сыпь на теле.