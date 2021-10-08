«Это абсолютно невероятно». В «Новой газете» поздравили Муратова с Нобелевской премией мира

Исполнительный продюсер «Новой газеты» Павел Каныгин поздравил основателя и главного редактора издания Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Журналист признался, что это стало для них неожиданностью. Об этом Каныгин сообщил «360».

«Мы считаем, что это награда для всего коллектива и в первую очередь, конечно, главному редактору за ту работу, которую „Новая газета“ делает все эти годы, чтобы предотвратить войны, чтобы у нас был мир и по периметру, и внутри страны», — сказал Каныгин.

«Новую газету» номинировали на премию шесть лет подряд, но в этом году журналисты уже не ждали награды.

«Это абсолютно невероятно, что наконец-то это было признано на таком высоком уровне», — признался Каныгин.

Коллектив издания непременно отпразднует это событие, добавил он.

Дмитрия Муратова между тем поздравили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Муратов привержен своим идеалам, талантлив и смел. Нобелевская премия мира — это высокая оценка, подчеркнул Песков. Ожидать ли поздравлений непосредственно от Владимира Путина, пока неизвестно.

Муратов стал лауреатом премии вместе с филиппино-американской журналистской Марией Ресса. Норвежский нобелевский комитет присудил им награду «за усилия по защите свободы мнений, что является непременным условием для демократии и прочного мира».