«Талантлив и смел»: Кремль поздравил Муратова с Нобелевской премией

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов — талантлив и смел. Так в Кремле его поздравили с получением Нобелевской премии мира.

«Мы можем поздравить Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», — передало РИА «Новости» слов официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пока неизвестно, будет ли президент поздравлять Муратова. Песков уточнил, что Кремль только что получил эту информацию и им нужно немного времени.

Муратов вместе с филиппино-американской журналисткой Марией Ресса получил премию за усилия по защите свободы мнений, что является непременным условием для демократии и прочного мира.

Но не только одной лишь журналистикой известен Муратов. Он также занимается общественной деятельностью, направленной на защиту человеческих прав и свобод. В частности, на сотрудников «Новой газеты» неоднократно совершались покушения. Шесть журналистов были убиты: Анна Политковская, Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов, Виктор Попков и Игорь Домников.

За все время премию мира в России получили три человека: советский ученый Андрей Сахаров, первый президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.