Россиянин стал обладателем Нобелевской премии мира

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом сообщили на странице премии в Twitter.

Муратов и Ресса получили Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы мнений, что является непременным условием для демократии и прочного мира».

Награду журналистам присудил Норвежский нобелевский комитет.

Дмитрий Муратов является основателем и главным редактором «Новой газеты». Помимо журналистики, Муратов занимается общественной деятельностью, направленной на защиту человеческих прав и свобод. За время работы «Новой газеты» на ее сотрудников неоднократно совершались покушения, шесть журналистов были убиты: Анна Политковская, Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, Станислав Маркелов, Виктор Попков и Игорь Домников.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него в 1975 году награду за сохранение мира получил советский ученый, диссидент и правозащитник Андрей Сахаров. В 1990 году лауреатом стал первый президент СССР Михаил Горбачев, награжденный за признание его ведущей роли в мирном процессе.

Мария Ресса является основателем и гендиректором филиппинского издания Rappler. Почти 20 лет она проработала корреспондентом CNN в Юго-Восточной Азии. В Филиппинах Ресса подвергалась преследованию со стороны властей. В 2020 году ее арестовали, что было расценено международным сообщением как покушение на свободу прессы.