Estee Lauder приостановит работу в России

Американская компания Estee Lauder, производитель косметики, парфюмерии и престижных средств по уходу за кожей, решила приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы решили приостановить всю коммерческую активность в России, в том числе мы закрываем все наши магазины и торговые точки наших брендов, а также поставки для любого из наших ретейлеров в России», — процитировал пресс-релиз ТАСС.

Всем сотрудникам Estee Lauder, работающим в РФ, пообещали компенсацию и поддержку.

Компания владеет 30 мировыми брендами, в числе которых MAC Cosmetics и Clinique, и производит духи для модных домов DKNY и Tom Ford.

Ранее из-за ситуации на Украине магазины в России закрыли Ikea, Chanel, Hermès, Mango, Sephora. О закрытии продаж на официальном сайте в России объявила Apple. Microsoft приостановил продажи и предоставление услуг в РФ. Поставки в страну прекратили Samsung, Nokia и другие. Онлайн-продажи в России временно закрыла американская компания Nike.