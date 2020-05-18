Звонит неизвестный номер? Россиянам назвали алгоритм действий

Перезванивать по незнакомым номерам не нужно. Правильнее сначала проверить номер в интернете. Таким образом, по словам IT-эксперта, можно будет обезопаситься от мошенников.

«Если вам звонит незнакомый номер телефона или же вы уже пропустили вызов — не спешите снимать трубку или перезванивать по этому номеру. Вначале совершите простую и быструю процедуру „первичной“ проверки номера — скопируйте его и вставьте в строку поиска. Если это мошенники или реклама, об этом сразу известит или сам поисковик, или несколько сайтов, которые появятся в поиске первыми», — объяснил агентству «Прайм» IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Перезванивать по номеру нужно только после проверки в интернете. Например, если человек ждет звонок от какой-либо компании и номер звонившего совпадает с указанным на официальном сайте. Либо принимать вызов нужно в случае, если есть уверенность, что звонит кто-то из знакомых.

Эксперт предупредил, что если раньше подавляющее большинство пропущенных вызовов были от друзей или родственников, то теперь ситуация изменилась.

Специалисты предупреждают, что сейчас получить персональные данные стало намного проще. Базы данных продают, телефоны и электронные почты получают благодаря фишинговым сайтам, регистрациям на вебинары и тренинги.