Мошенники активизировались в Сети во время пандемии

Во время распространения коронавируса стало меньше преступлений в реальном мире, но в Сети — больше. Мошенники перебрались в Сеть и стали активно наживаться на россиянах.

«На фоне того, что у нас „офлайновая“ преступность снизилась в стране, как МВД говорит, при этом появляются различные злоумышленники, которые организуют фишинговые схемы или запускают вредоносные программы, пытаются у людей вытягивать деньги», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что ситуация с COVID-19 подстегнула злоумышленников, действующих в Сети. При этом власти сейчас разрабатывают новые методы для борьбы с такими мошенниками.

«За это отвечает несколько ведомств, правительство тоже координирует действия и правоохранительных органов, и органов государственной власти, и операторов, провайдеров для того, чтобы по возможности защитить наше население», — пояснил Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что цифровые пропуска, больничные листы, сертификаты на маткапитал и другие документы выдаются на портале госуслуг. Этот сайт обладает высокой степенью защиты и позволяет получать документы без каких-либо угроз.

Согласно последним данным, в России выявлено 221 344 заболевших COVID-19. Медики вылечили 39 801 пациента. Зафиксировано 2009 смертей после инфицирования.