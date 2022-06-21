Шольц признал, что санкции против России бьют по экономике Германии

Антироссийские санкции оказались болезненными для экономики и бизнеса Германии. Но власти страны готовы платить эту высокую цену за солидарность с Украиной. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил ФРГ Олаф Шольц.

Он пояснил, что считает санкции оказывающими воздействие и рассматривает их как «цену свободы и демократии».

«Эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное», — заявил Шольц.

Глава правительства Германии подчеркнул, что страна продолжит оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения до тех пор пока в поддержке есть необходимость.

Ранее Шольц опроверг заявления представителей Украины, что поставки вооружения идут медленно. Он подчеркнул, что современным оружием нужно уметь пользоваться, поэтому украинских военных готовят к работе с ним, иначе эффекта не будет.

Как напомнила газета «Известия», о негативном влиянии антироссийских санкций на экономику Германии ранее заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Он подчеркнул, что на фоне снижения поставок газа из России ситуация с энергоснабжением остается напряженной.