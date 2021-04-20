«Если мы расшибемся, я тебя любила». Опубликованы последние сообщения подростков перед ДТП в Новочеркасске

Стало известно, что успели сказать подростки, попавшие в жуткое ДТП в Новочеркасске, за пять минут до столкновения с деревом. Одна девушка призналась, что они ехали 160 километров в час.

«Чисто 160 *** (фигачим — прим. ред.). Если мы *** (расшибемся — прим. ред.), то я тебя любила», — сказала 14-летняя Полина в своем последнем голосовом сообщении.

Запись опубликовал Теlеgrаm-канал Dоn Маsh. Во время быстрой поездки подростки успевали отправлять своим друзьям голосовые. Они катались всю ночь и нарушали правила дорожного движения.

Примерно в 04:30 утра единственному выжившему в этой аварии Максиму позвонила мама и попросила вернуться домой. Через пять минут их машина врезалась в дерево на огромной скорости.

По данным издания, местные жители раньше жаловались на дорогу в районе Машиностроителей. На ней было много ям, но накануне их начали быстро латать.

Полиция Новочеркасска ранее установила, кто купил пиво подросткам, разбившимся насмерть на машине. Ему за это грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Предварительно, он купил детям шесть литров пива.