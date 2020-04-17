Еще у 472 жителей Подмосковья нашли коронавирус

За последние сутки в Московской области коронавирус подтвердился у 472 человек. Таким образом, число заболевших в регионе выросло до 3526.

Накануне вирус зафиксировали у 467 человек. По данным сайта коронавирус.рф, жертвами COVID-19 в регионе стали 40 человек, 105 выздоровели.

Ранее Мособлштаб сообщал, что больше всего заболевших в Одинцове, Люберцах и Красногорске. По состоянию на 16 апреля единичные случаи зарегистрировали в Зарайске, Звездном Городке, Лосино-Петровском.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с 30 марта ввел в регионе режим самоизоляции. Закрыты парки, торговые центры, кинотеатры, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. С 15 апреля в Подмосковье начал действовать пропускной режим. На общественном и личном транспорте разрешено передвигаться только при наличии цифрового пропуска.

Всего в России за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 4070 человек. Впервые COVID-19 нашли у жителя Республики Алтай. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 32 008. Жертвами COVID-19 стали 273 инфицированных, еще 2590 побороли коронавирус.