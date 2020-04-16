Названы округа-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

В Московской области зафиксировали 3054 случая коронавируса. За сутки новых заболевших стало на 467 больше. Мособлштаб сообщил, в каких округах больше всего пациентов с COVID-19.

Больше всего зараженных в Одинцове. Там коронавирусную инфекцию подхватили 192 человека. На втором месте Люберцы с 172 пациентами с COVID-19. Еще 160 больных — в Красногорске, 156 — в Мытищах, 141 — в Химках, 119 — в Ленинском округе.

Источник фото: Мособлштаб

Меньше 100 заразившихся в Подольске (87), Пушкине (80), Королеве (80), Лобне (71), Балашихе (70). Коронавирус подтвердился у 66 жителей Дмитрова и у стольких же — Долгопрудного, а также у 56 человек из Сергиева Посада, 49 из Котельников, 41 из Солнечногорска, 39 из Домодедова, 37 из Раменского.

По 36 человек инфицированы в Воскресенске, Коломне и Реутове, 35 — в Щелкове, 34 — в Клину, 32 — в Дзержинском, 30 — в Наро-Фоминске. Единичные случаи зафиксировали в Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском.

Всего в России зарегистрировано 27938 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 3448 человек.