Россия откроет границу с Южной Осетией

Россия откроет границу с еще одной республикой — в этот раз с Южной Осетией. Премьер-министр Михаил Мишустин подпишет это распоряжение в ближайшие дни.

Решение об открытии границы с Южной Осетией принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Их решение процитировало РИА «Новости».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперштаба 10 сентября.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы РФ с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», — сообщили там.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Это нововведение начнет действовать уже в ближайшие годы.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. На тестирование новой вакцины зарегистрировались уже более 40 тысяч добровольцев. Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве 500 миллионов доз препарата в год. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Бразилия решила закупить дополнительные 50 миллионов доз российской вакцины.