Знаменитости 18 марта 2023, 01:17 Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки — СМИ «МК»: Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки РИА «Новости»

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Стали известны новые подробности об операциях, которые были проведены олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову. Спортсмену ампутировали голени обеих ног, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки», — привело издание слова одного источника. Решение об операции на второй руке, как добавил другой источник, врачи пока не приняли.

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Организм Костомарова очень ослаб, отметил источник издания. По его словам, фигурист потерял свыше 50 килограммов.

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Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией 10 января. Через некоторое время у него начался некроз, из-за чего, как писали СМИ, ему ампутировали стопы ног.

Утром 17 марта появилась информация о том, что фигуристу удалили трахеостому и он находится в сознании. Трахеотомия — это операция для создания небольшого отверстия в трахее. Ее делают, чтобы подключить человека к ИВЛ.

Врачи внимательно следят за самочувствием спортсмена, показатели крови Костомарова проверяются каждые шесть часов.