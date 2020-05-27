Еще более 5 тысяч москвичей вылечились от COVID-19

Она заявила, что число вылечившихся быстро увеличивается. По состоянию на 27 мая число число таких пациентов достиглодо 67 458.

День назад оперштаб Москвы сообщил о рекордном числе выздоровевших от коронавирусной инфекции. Перебороть ее смогли 8033 человека. Тем не менее там напомнили, что нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции. Он будет действовать в городе до 31 мая.

Всего в столице выявили 171 443 случая коронавируса. Жертвами стали свыше двух тысяч больных. За время эпидемии в России оказались инфицированы 370 680 человек. Выздоровели 142 208, умерли 3968.

Ранее президент страны Владимир Путин сказал о том, что Россия прошла пик пандемии. В своем заявлении он опирался на мнение специалистов. Поскольку эпидемиологическая ситуация улучшилась, российский лидер объявил о новой дате парада Победы. Он состоится 24 июня.