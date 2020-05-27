    27 мая 2020, 10:45

    Еще более 5 тысяч москвичей вылечились от COVID-19

    Наза Салех Захи

    Московские власти каждый день сообщают о тысячах людей, поборовших коронавирус. За последние сутки выздоровели еще 5839 пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

    Она заявила, что число вылечившихся быстро увеличивается. По состоянию на 27 мая число число таких пациентов достиглодо 67 458.

    День назад оперштаб Москвы сообщил о рекордном числе выздоровевших от коронавирусной инфекции. Перебороть ее смогли 8033 человека. Тем не менее там напомнили, что нужно продолжать соблюдать режим самоизоляции. Он будет действовать в городе до 31 мая.

    Всего в столице выявили 171 443 случая коронавируса. Жертвами стали свыше двух тысяч больных. За время эпидемии в России оказались инфицированы 370 680 человек. Выздоровели 142  208, умерли 3968.

    Ранее президент страны Владимир Путин сказал о том, что Россия прошла пик пандемии. В своем заявлении он опирался на мнение специалистов. Поскольку эпидемиологическая ситуация улучшилась, российский лидер объявил о новой дате парада Победы. Он состоится 24 июня.