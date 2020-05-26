Парад Победы проведут 24 июня. Кто уже подтвердил свой визит?

В этом году парад Победы пройдет 24 июня из-за ситуации с распространением коронавируса. Главы Казахстана, Молдавии и Палестины уже согласились приехать на мероприятие в Москву.

«В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение», — сообщил в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Еще посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль отметил, то президент страны Махмуд Аббас посетит торжественные мероприятия, если ему повторно пришлют приглашение. «Конечно, если будет то же приглашение (что и на 9 Мая — прим. ред.), мы примем участие», — приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, парад Победы 24 июня посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом рассказал пресс-секретарь главы республики Кармена Стерпу. Также гостем в Москве станет глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Анатолий Бибилов принял приглашение Путина, он будет участвовать в параде в Москве», — сообщила пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева.

Президент России Владимир Путин предложил 24 июня провести парад Победы, а шествие «Бессмертного полка» назначить на 26 июля. При этом лидер страны поручил главе Минобороны обеспечить режим безопасности во время парада и марша.

Мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли в этом году из-за распространения коронавируса. Сейчас в России насчитывается 362 342 случая заболевания COVID-19.