Ученые: курение и ожирение могут негативно повлиять на течение COVID-19

Турецкие исследователи пришли к выводу, что курение, лишний вес и вредные выбросы ускоряют развитие коронавируса. Человек с вредными привычками может оказаться в зоне риска.

Работу с таким предположением опубликовали специалисты фармацевтического факультета турецкого университета Гази, написала газета «Известия». Авторы исследования считают, что курение сигарет, ожирение и загрязнение окружающей среды могут повлиять на выработку в организме инфицированного человека фермента ACE2. Через него вирус попадает в клетки.

Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз-участник проекта «5-100») Станислав Отставнов подтвердил, что курение и лишний вес вместе с другими факторами риска провоцируют возникновение многих заболеваний. По его словам, даже здоровый человек не всегда легко переносит коронавирус, что говорить про других.

«Проблемы с сердечной системой, вызванные многолетним курением, на которые наложился, например, диабет, вызванный проблемами с питанием, — все это при прочих равных утяжеляет протекание любого заболевания и повышает вероятность неблагоприятного исхода болезни», — отметил он.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что курильщики при заражении могут тяжелее других переносить COVID-19.