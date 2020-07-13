Еще 6537 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за сутки выявили 6537 случаев COVID-19. Инфекцию подтвердили у жителей 84 регионов. Четверть из них (25,6%) переносят заболевание бессимптомно. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 733 699 коронавирусных больных.

Врачи за последние 24 часа выписали 2960 пациентов, которые полностью выздоровели после COVID-19. Вылечились уже 504 021 заболевших. Инфекция унесла жизни 11 439 россиян (+104 человека за последние сутки).

В Москве у врачей стало на 672 коронавирусных больных больше. В Санкт-Петербурге подтвердили 291 случай, в Ханты-Мансийском АО — 270. В пятерку регионов по этому показателю вошли Алтайский край, где зафиксировали 235 заболевших, и Свердловская область (+218 больных с подтвержденным COVID-19).

На 13 июля в России провели более 23,2 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за последние сутки их сделали 261 тысячу. Медики оставили под наблюдением 275 334 человек, у которых подозревают COVID-19.

Ученые обнаружили антитела к коронавирусу в молоке кормящих матерей. Не исключено, что их будут использовать для профилактики и лечения болезни. Российские специалисты считают, что такой метод терапии не заменит метод вливания плазмы переболевших COVID-19.

В Минздраве РФ заметили, что от соблюдения мер безопасности зависит, начнется ли в стране вторая волна коронавируса.