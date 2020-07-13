СМИ: антитела к COVID-19 нашли в молоке кормящей матери. Их хотят использовать для профилактики болезни

Ученые нашли в грудном молоке переболевших COVID-19 женщин антитела к SARS-CoV-2. Благодаря им ребенок может противостоять вирусу. Использовать антитела в качестве профилактики от коронавируса предложили и взрослым.

Специалисты Пекинского института биотехнологии вместе с больницей Чанчжэн заявили, что грудное вскармливание в период пандемии несет пользу как раз из-за найденных в нем антител. Исследователи Калифорнийского университета Мерсед вместе с коллегами из Нью-Йорка решили, что молоко кормящих женщин можно использовать в терапевтических целях, уточнила газета «Известия».

Ученые установили, что в нем есть 90% антител IgA секретируемой формы. Они способны выжить в пищеварительном тракте после обработки желудочным соком и защищают малышей от коронавирусной инфекции.

«Секретируемые антитела <…> имеют большой потенциал для лечения COVID-19», — заметили специалисты.

В России не исключают подобной возможности, но указывают на предварительность полученных данных и небольшую выборку, сделанную учеными. Чтобы определить, действительно ли обнаруженные антитела в грудном молоке защищают от коронавируса детей на естественном вскармливании, необходимо долгосрочное последующее исследование.

Тем не менее подход по использованию антител из грудного молока показался некоторым российским специалистам разумным. Например, их можно закапывать на слизистые оболочки.И получать из молока, чем создавать с нуля, такие антитела проще.

Минус при использовании грудного молока для профилактики COVID-19 в том, что такое лекарство будет достаточно дорогим. В том числе из-за того, что его донора придется предварительно тщательно исследовать, чтобы выявить отсутствие или наличие тех или иных заболеваний.

В России уверены, что подход с грудным молоком не заменит метод вливания плазмы переболевших COVID-19. У секретируемой формы антител меньший потенциал для победы над инфекцией.