Коронавирус в России и мире. Главное на 13 июля

Вероятность прихода второй волны коронавируса зависит от соблюдения мер безопасности, считают в Минздраве России. А эксперт из Калифорнии уже предрек третью волну COVID-19. Тем временем общее число подхвативших инфекцию в мире постепенно приближается к отметке в 13 миллионов.

В России

За последние сутки коронавирус выявили у 6615 человек в 84 регионах страны. При этом 22,5% не имели клинических проявлений болезни. Общее число зафиксированных случаев заражения составило 727 162.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что вероятность прихода второй волны коронавируса зависит от соблюдения мер безопасности.

В России провели уже более 23 миллионов тестов на СОVID-19. Только за последние сутки российские врачи провели 322 тысячи тестов на выявление инфекции.

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничений отразились на мышлении россиян, считает психолог. По его словам, теперь многие больше ценят работу, потому что это время показало, как можно легко потерять свою должность. Также люди стали больше уважать личное пространство и возможность насладиться одиночеством.

В мире

Новый штамм коронавируса сделал инфекцию еще более заразной, заявил профессор и декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг. Если раньше от одного больного вирус могли подцепить два человека, то теперь их количество увеличилось до четырех.

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Руководитель двух больниц в Калифорнии Чад Кирилич считает, что мир может ждать третья волна коронавируса, которая придет вместе с началом эпидемии гриппа. В силах людей этого избежать, соблюдая правила индивидуальной защиты: сохранения дистанции и ношение масок.

За последние сутки ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом по всему миру. За минувшие 24 часа выявлено в общей сложности свыше 230 тысяч случаев COVID-19.

При этом немецкие ученые установили, что через некоторое время у ряда переболевших новым вирусом значительно уменьшается количество антител, из-за чего существует вероятность повторного заражения.

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Сейчас общее количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к отметке в 13 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Скончалось от инфекции больше 568 тысяч пациентов.