Еще 536 случаев коронавируса зафиксировали в Москве. Общее число приблизилось к 4 тысячам
«По состоянию на 05 апреля 2020 года в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3 893 человек», - сообщает Роспотребнадзор
Сейчас все заразившиеся находятся в специальных изолированных боксах под постоянным наблюдением врачей. Медики выясняют, с кем в последнее время контактировали пациенты, чтобы проверить этих людей на наличие инфекции.
4 апреля сообщалось о 3357 случаях заболевания COVID-19 в столице. Днем ранее этот показатель находился на отметке в 2923 человека.
Всего в России коронавирусом заражен 4731 человек. Врачи смогли поставить на ноги и выписать из больниц 333 пациентов. Насчитывается 43 случая смерти от инфекции. Власти принимают активные меры по борьбе с распространением вируса. По всей стране апрель объявлен нерабочим, жители соблюдают режим самоизоляции. Сейчас не работают кафе, кинотеатры, парки и другие заведения. Большинство компаний перевели своих сотрудников на удаленную работу.