Еще 4870 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 4870 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них часть — бессимптомные. С начала эпидемии в стране выявили 946 976 больных COVID-19. Динамика активного течения болезни снижается.

Выздоровели после коронавирусной инфекции еще 5817 россиян. Поправились уже 761 330 человек. За последние 24 часа скончались 90 заразившихся. Инфекция унесла жизни 16 189 наших соотечественников.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Москве COVID-19 подтвердили у 690 человек, в Санкт-Петербурге — у 181, в Московской области стало на 151 коронавирусного больного больше. У врачей из Ставропольского края прибавилось 132 COVID-пациента, у их коллег из Ростовской области — 128.

Специалисты на сегодняшний день провели более 33,8 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделали 304 тысячи тестов. Врачи оставили под наблюдением 222 304 пациента, у которых COVID-19 еще не подтвержден.

В некоторых российских регионах ситуация по коронавирусу остается непростой. В «красной» зоне аналитики оставили 12 субъектов РФ. Вспышку COVID-19 зафиксировали в доме престарелых Комсомольска-на-Амуре.