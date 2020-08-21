Еще 4870 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Выздоровели после коронавирусной инфекции еще 5817 россиян. Поправились уже 761 330 человек. За последние 24 часа скончались 90 заразившихся. Инфекция унесла жизни 16 189 наших соотечественников.
В Москве COVID-19 подтвердили у 690 человек, в Санкт-Петербурге — у 181, в Московской области стало на 151 коронавирусного больного больше. У врачей из Ставропольского края прибавилось 132 COVID-пациента, у их коллег из Ростовской области — 128.
Специалисты на сегодняшний день провели более 33,8 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделали 304 тысячи тестов. Врачи оставили под наблюдением 222 304 пациента, у которых COVID-19 еще не подтвержден.
В некоторых российских регионах ситуация по коронавирусу остается непростой. В «красной» зоне аналитики оставили 12 субъектов РФ. Вспышку COVID-19 зафиксировали в доме престарелых Комсомольска-на-Амуре.