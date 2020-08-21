Эксперт перечислил регионы РФ из «красной зоны» по COVID-19

Ситуация по распространению коронавируса в части российских регионов остается сложной. Однако их число сократилось — в «красной зоне» остались 12 субъектов РФ.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян присвоил всем регионам России цвета — зеленый, светло-зеленый, желтый и красный — в соответствии со значением индекса заболеваемости R. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В „красной“ зоне остались 12 регионов», — подчеркнул специалист.

К таким он отнес Орловскую, Мурманскую и Самарскую области. «Красными», по мнению аналитика, остаются Кемеровская и Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область. Крым, Сахалинскую и Курганскую область, а также Алтайский край он тоже причислил к «красной» зоне.

За июль ситуация стабилизировалась в Коми, Севастополе и Оренбургской области, которые из этой зоны вышли.

Индекс репродукции инфекции R показывает, сколько человек заражает один коронавирусный больной. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости становится ниже, если больше — вполне вероятен рост.

В России, по последним данным, выявили 942 106 случаев COVID-19. С начала эпидемии поправились 755 513 человек, скончались — 16 099.