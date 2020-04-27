Еще 44 пациента с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Общее число жертв приблизилось к 500

В Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 479. Об этом свидетельствуют данные столичного оперштаба.

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — уточнили в штабе. Это максимальное число умерших за один день с начала эпидемии.

По состоянию на 27 апреля в Москве было подтвержден уже 45 351 случай заражения коронавирусом. Излечиться удалось 3524 пациентам.

С 15 апреля в столице действует пропускной режим. Для передвижения на личном и общественном транспорте нужно получить специальный QR-код. Весь апрель в Москве действует режим самоизоляции. Жители города могут покидать дома только для похода в ближайший магазин, выгула собаки или выноса мусора — все в пределах 100 метров. Так же сотрудники, которые обязаны ходить на работу, могут ездить и на нее. Этот режим будет действовать в столице как минимум до 1 мая.

Общее число зараженных коронавирусом в России составляет 87 147 человек. Выздоровели уже 7346 пациентов. Число жертв с учетом новых случаев в столице выросло до 838.