Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Ограничительные меры предложили продлить до 12 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала такое предложение справедливым.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», — ответила Попова на вопрос о предложении продлить ограничительные меры до конца майских праздников в эфире канала «Россия 24».

Она добавила, что россияне уже около 28-30 дней находятся в «режиме разобщения». Пройдено уже два инкубационных периода, но для закрепления результата необходим еще один.

«Снижение — это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная, плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее переломить, нам нужно еще время», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин предложил продлить самоизоляцию до 12 мая. При этом он отметил, что сохранять ограничения до дня изобретения вакцины от коронавируса никто не будет.

Сейчас в России насчитывается 87 147 случаев заболевания COVID-19. Побороли инфекцию 7346 пациентов, которых уже выписали из больниц. Смертельных случаев 794. Во многих регионах приостановлена работа кафе, кинотеатров, музеев и других заведений. Жителей просят не выходить лишний раз на улицу и соблюдать режим самоизоляции. В некоторых городах и областях введены электронные пропуска для поездок на личном и общественном транспорте.