Больше 34 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки впервые за всю пандемию

Впервые с начала пандемии в России за сутки выявили больше 34 тысяч случаев коронавируса. По данным оперштаба, за последние 24 часа заразились 34 303 человека.

Уточняется, что у 8,5% заболевших не было никаких симптомов. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (6740), в Санкт-Петербурге (3323) и Московской области (2759).

За сутки от коронавируса скончались 997 человек. Еще 18 717 пациентов полностью выздоровели.

Новый рост заболеваемости ковидом начался в России в сентябре. Врачи объяснили это увеличением социальной активности людей — многие вернулись из отпусков, начали работать, стали проводить больше времени в транспорте. Дети вернулись в школы, студенты — в вузы, колледжи и техникумы.

При этом многие игнорируют требования носить маску и другие ограничительные меры. Также специалисты призывают население активнее вакцинироваться. Это является основным способом достижения коллективного иммунитета. Пока его уровень составляет 45%.