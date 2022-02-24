Евросоюз ввел санкции против Шойгу и Захаровой

Санкции ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу. В числе россиян, которые попали под ограничения, оказались глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава администрации президента РФ Антон Вайно.

Кроме того, в санкционный список попали главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симонян, а также российский журналист Владимир Соловьев. Их обозначили как «российских пропагандистов».

Санкции ввели и против лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Евросоюз отметил, что он был одним из российских парламентариев, которые предложили президенту России Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР. В общей сложности под санкции попали 351 депутат Госдумы, которые проголосовали за признание республик, а также более двух десятков физлиц и организаций.

Санкции вступили в силу с момента публикации документа. Они запрещают попавшим в список людям въезжать на территорию Евросоюза и замораживают их активы, которые там находятся. Кроме того, ЕС замораживает активы организаций в пределах своих границ. А гражданам и организациям союза запрещают передавать средства тем, кто находится в списках.