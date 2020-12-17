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    17 декабря 2020, 14:40

    ЕС продлил на полгода санкции против России

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    ЕС продлил на полгода экономические санкции против России. Об этом сообщил ТАСС. Срок ограничений должен был истечь 31 января. Теперь они будут действовать до 31 июля.
    ЕС продлил на полгода санкции против России

    Решение приняли в Совете ЕС. Речь идет об ограничительных мерах, которые действуют «в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики».

    «Продлить ограничительные меры <…> до 31 июля 2021 года», — заявили в Совете.

    Продление санкций согласовали накануне 27 стран Евросоюза. Европе санкционная политика обходится недешево. По данным торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, она требует 21 миллиард евро ежегодно.

    В Госдепе настроены вводить ограничения против «Северного потока — 2» до тех пор, пока проект строительства газопровода не остановят. В Вашингтоне считают, что предпринятые меры «работают», хотя применять их в США якобы не хотят.

    В Совфеде назвали сделанное насчет «Северного потока — 2» заявление безобразным. Российская сторона заявила, что «эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества».