ЕС продлил на полгода санкции против России

Решение приняли в Совете ЕС. Речь идет об ограничительных мерах, которые действуют «в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики».

«Продлить ограничительные меры <…> до 31 июля 2021 года», — заявили в Совете.

Продление санкций согласовали накануне 27 стран Евросоюза. Европе санкционная политика обходится недешево. По данным торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, она требует 21 миллиард евро ежегодно.

В Госдепе настроены вводить ограничения против «Северного потока — 2» до тех пор, пока проект строительства газопровода не остановят. В Вашингтоне считают, что предпринятые меры «работают», хотя применять их в США якобы не хотят.

В Совфеде назвали сделанное насчет «Северного потока — 2» заявление безобразным. Российская сторона заявила, что «эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества».