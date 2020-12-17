Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон объявил, что Вашингтон намерен и дальше вводить ограничения против «Северного потока — 2». Это будет происходить до того момента, пока проект не остановят.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал Робинсон на интернет-конференции Атлантического совета. Его процитировало РИА «Новости».

Он высказал мнение, что российско-американские отношения улучшаться, если строительство трубопровода все-таки не завершится. По его словам, нужно добиться «сдерживания пагубного влияния России».

Недавно Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2021 год. В нем предусмотрены траты на санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом написал RT.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубы прокладывают от российского побережья через Балтийское море в Германию. Против проекта выступают часть европейских стран и США. Штаты пытаются продвинуть свой сжиженный природный газ в Европу. Вашингтон начал вводить санкции против газопровода в декабре 2019 года. По данным СМИ, несмотря на ограничения, 11 декабря строительство газопровода возобновилось.