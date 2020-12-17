Робинсон на интернет-конференции Атлантического совета отметил, что санкции работают, и США намерены остановить этот проект.

«Заявление, я не буду стесняться слов, безобразное. Равно как и позиция США в этом вопросе. Во-первых, эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества», — заметил Косачев.

Также он выразил уверенность в том, что Штаты занимаются «пропихиванием» своих интересов в ситуацию, где эти они в данный момент не представлены. Происходит это через попытку заблокировать российский природный газ. Глава комитета отметил, что США хотят поставлять свой сжиженный газ на те же самые рынки. По мнению сенатора, у американцев не получится реализовать свой план.