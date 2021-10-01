Эпидемиолог Шунков: заражаемость коронавирусом выросла из-за снижения иммунитета и неосторожности людей

В России продолжает наблюдаться рост случаев коронавируса. Кроме того, сегодня в стране зафиксировали четвертый за неделю антирекорд по смертности от ковида. Увеличение числа заболевших может быть связано с осенним падением иммунитета, а также нарушением людьми ограничительных мер, заявил «360» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Специалист напомнил, что штаммы коронавируса мутируют по своей природе. Это необходимо им, чтобы продолжать циркулировать и иметь возможность приспосабливаться к изменяющимся условиям.

«Осенью действительно наблюдается спад иммунитета у населения, из-за чего активизируются инфекции из группы ОРВИ, грипп. Заболеваемость может быть обусловлена тем, что у населения пропала настороженность в отношении новой коронавирусной инфекции и люди стали пренебрегать правилами личной профилактики», — отметил врач.

Многие могут отказываться от ношения защитных масок или неправильно их носить. Кто-то носит долгое время одну и ту же маску, что делает защиту от инфекции абсолютно неэффективной.

«Мне сложно оценить тяжесть текущей волны заболеваемости ковидом. Однако есть повод для оптимизма: это наличие нескольких иммунобиологических препаратов, обеспечивающих эффективность в области профилактики. Остается надеяться, что население будет активнее проходить вакцинацию», — сказал Шунков.

Специалист обратил внимание, что чем больший процент населения будет привит, тем быстрее выработается коллективный иммунитет.

«Хочется верить, что профилактические и ограничительные мероприятия, а также вакцинация населения поспособствуют тому, что волна очень быстро сойдет на нет», — заключил он.

Ранее главврач медцентра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что текущая волна коронавируса станет для России самой тяжелой. Эпидемическая обстановка стабилизируется только к середине декабря.