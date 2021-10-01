Четвертый за неделю максимум по смертности от ковида зафиксировали в России

Еще 24 522 новых случая коронавируса зарегистрировано в РФ за последние сутки. Побит антирекорд по количествам смертей: за последние 24 часа скончались 887 человек. Об этом сообщил оперштаб.

Уже четыре дня подряд показатели смертности увеличиваются и бьют рекорды. В среду, 29 сентября, зафиксировали 857 смертей за сутки, 30 сентября — 867.

За последние сутки больше новых случаев в Москве (+3993), Санкт-Петербурге (+2281) и Подмосковье (+1339). За прошедшие 24 часа выздоровели 19 955 человек.

Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 7 535 538 человек. За все это время выздоровели 6 692 722 человека, скончались 208 142.

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявил, что текущая волна коронавируса станет для страны самой тяжелой.

«Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — сказал он.

По его словам, каждая следующая волна должна становиться легче предыдущей. Инфекционист спрогнозировал, что количество заболевших начнет уменьшаться в сентябре.