Эпидемиолог посчитал достаточными двухнедельные каникулы в Москве для оценки ситуации по COVID-19

Двухнедельные школьные каникулы и работа на удаленке в Москве помогут увидеть динамику роста заражения коронавирусом. Такое мнение в беседе с «360» высказал врач-эпидемиолог Тимур Пестерев.

Двух недель достаточно, чтобы определить динамику, насколько все плохо или хорошо развивается. Мы можем нащупать начало плато, уйти в рост или показать снижение. Это зависит от многих факторов. Помимо каникул, влияет количество взрослых, которые ходят на работу, количество людей, соблюдающих перчаточно-масочный режим в общественных местах, и другие факторы Тимур Пестерев.

По его словам, если посмотреть на цифры, которые были в РФ весной, или посмотреть статистику по другим странам, то ситуация в России пока не критическая.

«Все не так уже и плохо, все укладывается в рамки ожидаемого. Именно поэтому сейчас не объявляют строгого карантина. Я смотрю со сдержанным оптимизмом в будущее», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что плюсом является наличие у определенного числа людей антител к коронавирусу. Кроме того, «на подходе вакцина».

За последние сутки в России зафиксировали 8232 случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве (+2300). На втором месте Санкт-Петербурге (+251), за ним Московская область (+209).

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин объявил, что осенние школьные каникулы продлевает на неделю из-за ситуации с коронавирусом. Все московские учащиеся начнут отдыхать с 5 октября.