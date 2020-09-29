Московские школы отправят на двухнедельные каникулы

Осенние каникулы в школах Москвы продлятся две недели. Столичные власти решили продлить их в связи с сезоном простуды и ростом случаев коронавируса в городе.

Плановые каникулы в большинстве московских школ начнутся с 5 октября, напомнил в своем блоге мэр города Сергей Собянин. Обычно детей отправляют отдыхать на неделю.

«С учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний COVID-19 мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября», — написал столичный градоначальник, сославшись на рекомендации санитарных врачей.

Учреждения допобразования и детские досуговые организации, которые находятся в ведении столичного правительства, тоже приостановят свою работу на указанный период. Это поможет избежать лишних контактов и делается это для того, чтобы не подвергать детей риску заболеваний.

Дистанционных занятий на каникулах не будет. Пройденный материал школьники смогут повторять на базе Московской электронной школы. Изучить новый тоже можно будет через МЭШ.

Провести каникулы детям советуют дома или на даче. Для прогулок лучше выбирать ближайший парк или двор. От посещения торговых центров и ненужных поездок на общественном транспорте стоит отказаться.

Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Возможный пик заражений коронавирусом в России наступит через две-три недели. Только в Москве, по последним данным, подтвердили 287 993 случая COVID-19.