Больше 8,2 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за сутки подтвердили 8232 случая коронавируса в 83 регионах. Многие из них протекают бессимптомно. Всего в стране инфекцию подхватили 1 167 805 человек.

COVID-19 с начала эпидемии победили 952 399 человек. Болезнь унесла жизни 20 545 наших соотечественников (+160 за сутки).

Специалисты на 29 сентября провели, по данным Роспотребнадзора, более 45,6 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за день сделали 255 тысяч тестов. Врачи оставили под наблюдением 219 156 человек, у которых коронавирус пока не подтвержден.

В Москве в рамках пострегистрационного исследования прививают от COVID-19 500-600 человек в сутки. Прививки уже сделали более пяти тысяч человек. В Центре имени Гамалеи заметили, что ускорить вакцинацию невозможно из-за ограниченной пропускной способности.

Для столичных школьников из-за сезона простуды и коронавируса решили продлить осенние каникулы. Отдыхать ученики будут две недели вместо одной.