Эпидемиолог оценил вероятность заражения «омикроном» после «дельты» в 15-20%

Вероятность заражения «омикрон»-штаммом после перенесенной «дельты» составляет 15-20%. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Врач привела данные коллег из ЮАР. По ее словам, ранее подобная вероятность оценивалась специалистами в 1-2%. Пшеничная затруднилась ответить, можно ли заразиться «омикроном» дважды, поскольку таких случаев выявлено пока не было.

Вакцинация снизит риск повторного заболевания коронавирусной инфекцией, заявила эпидемиолог. Также необходимо следить за гигиеной рук и носить маски.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что если люди продолжат вакцинироваться, то пандемия может закончиться уже в мае.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что для того, чтобы побороть пандемию, нужно добраться до 80% коллективного иммунитета.