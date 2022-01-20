Онищенко предрек окончание пандемии

Пандемия коронавируса может закончиться уже в мае, если люди продолжат вакцинироваться. Завершение эпидемии предрек заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«В мае можно закончить все, все закончить, привейтесь», — процитировало специалиста РИА «Новости».

Так Онищенко ответил на вопрос корреспондентов о том, может ли штамм коронавируса «омикрон» стать последним и завершить собой пандемию.

Самым надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 по-прежнему является вакцинация. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что среди людей с тяжелым течением болезни доля привитых составляет меньше 0,03%. В больницы чаще всего попадают люди, не прошедшие вакцинацию.

Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 63,9%, больше 76,5 миллиона граждан прошли полный цикл вакцинации. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что для того, чтобы побороть пандемию, нужно добраться до 80% коллективного иммунитета.