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    20 января 2022, 14:41

    Онищенко предрек окончание пандемии

    Академик РАН Онищенко предрек окончание пандемии в мае

    Екатерина Боснак

    Пандемия коронавируса может закончиться уже в мае, если люди продолжат вакцинироваться. Завершение эпидемии предрек заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

    Онищенко предрек окончание пандемии

    «В мае можно закончить все, все закончить, привейтесь», — процитировало специалиста РИА «Новости».

    Так Онищенко ответил на вопрос корреспондентов о том, может ли штамм коронавируса «омикрон» стать последним и завершить собой пандемию.

    Самым надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 по-прежнему является вакцинация. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что среди людей с тяжелым течением болезни доля привитых составляет меньше 0,03%. В больницы чаще всего попадают люди, не прошедшие вакцинацию.

    Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 63,9%, больше 76,5 миллиона граждан прошли полный цикл вакцинации. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что для того, чтобы побороть пандемию, нужно добраться до 80% коллективного иммунитета.