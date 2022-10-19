ВСУ ударили по администрации Энергодара из HIMARS | 360°

19 октября 2022, 08:20
ВСУ ударили по администрации Энергодара из HIMARS
Власти Энергодара сообщили об атаке ВСУ по администрации города
Украинские военные атаковали здание администрации Энергодара из реактивной системы залпового огня HIMARS. Пострадал также мост при въезде в город и подстанция «Луч». Глава администрации Александр Волга сообщил в Telegram-канале городской администрации «Энергодарский связной», что город обесточен.
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«Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры», — объявили власти Энергодара.
Telegram-канал «Энергодарский связной»
Удары нанесли ночью. На снимке с места событий видно, что пострадала обшивка и утеплитель здания администрации Энергодара. В окнах не осталось стекол.
Кроме здания администрации, повреждения получили мост на въезде в город и подстанция «Луч». По словам Александра Волги, в городе нет света. Никто не пострадал. Аварийные бригады привели в состояние готовности. Специалисты уже начали восстанавливать городскую инфраструктуру.
Энергодар находится на северо-западе Запорожской области. На его территории находится Запорожская АЭС, которую регулярно обстреливают со стороны Украины.
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