ВСУ ударили по администрации Энергодара из HIMARS | 360°

Важное 19 октября 2022, 08:20 ВСУ ударили по администрации Энергодара из HIMARS Власти Энергодара сообщили об атаке ВСУ по администрации города

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Украинские военные атаковали здание администрации Энергодара из реактивной системы залпового огня HIMARS. Пострадал также мост при въезде в город и подстанция «Луч». Глава администрации Александр Волга сообщил в Telegram-канале городской администрации «Энергодарский связной», что город обесточен.

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«Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесен удар по объектам гражданской инфраструктуры», — объявили власти Энергодара.

Telegram-канал «Энергодарский связной»

Удары нанесли ночью. На снимке с места событий видно, что пострадала обшивка и утеплитель здания администрации Энергодара. В окнах не осталось стекол.

Кроме здания администрации, повреждения получили мост на въезде в город и подстанция «Луч». По словам Александра Волги, в городе нет света. Никто не пострадал. Аварийные бригады привели в состояние готовности. Специалисты уже начали восстанавливать городскую инфраструктуру.

Энергодар находится на северо-западе Запорожской области. На его территории находится Запорожская АЭС, которую регулярно обстреливают со стороны Украины.