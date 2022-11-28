Спецоперация 28 ноября 2022, 09:59 Власти Энергодара заверили, что город и АЭС остаются под контролем России Власти Энергодара: Запорожская АЭС не перейдет под контроль Украины РИА «Новости»

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Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была и останется под контролем России. Все сообщения украинских и проукраинских СМИ об уходе русских — очередной фейк. Об этом местная администрация сообщила в официальном Telegram-канале.

«Вопреки фейкам украинских СМИ Запорожская АЭС остается под контролем России <…> Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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Перевод персонала под новую юрисдикцию проходит в плановом порядке, работники уже подписали трудовые договоры с новым работодателем. Эксплуатационная безопасность ЗАЭС обеспечивается в полном объеме.

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В администрации Энергодара подчеркнули, что все процессы происходят так хорошо, качественно и быстро благодаря осознанности персонала.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков снова предупредил, что взрыв артиллерийского снаряда при попадании в контейнер с отработанным топливом ЗАЭС приведет к эффекту «грязной бомбы». Он напомнил, что бетонная стена, закрывающая ядерные реакторы, не сможет спасти от обстрелов со стороны Украины, если они будут оставаться регулярными.