Общество 12 февраля 2024, 15:18 Энди Стоун пополнил список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил пресс-секретаря Meta Стоуна в список террористов

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Пресс-секретарь американской компании Meta* Энди Стоун попал в список террористов и экстремистов, что подтверждается материалами на сайте Росфинмониторинга. Об этом сообщили «Известия».

В ноябре 2023 года МВД России объявило Стоуна в розыск. Впоследствии Басманный суд Москвы заочно арестовал иностранца по обвинению в экстремизме.

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В картотеке судебной инстанции указывалось, что Стоуна обвинили в содействии террористической деятельности, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

В марте 2022 года СК России возбудил уголовное дело после призывов с призывами к убийствам и насилию в отношении россиян со стороны сотрудников Meta*. По запросу Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к проектам компании, включая соцсеть Instagram*.

*Meta — признана в РФ экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащая ей соцсеть Instagram.