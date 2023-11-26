Криминал 26 ноября 2023, 13:26 Имя пресс-секретаря Meta Стоуна появилось в базе розыска МВД России МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta Стоуна

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Пресс-секретаря корпорации Meta* Энди Стоуна объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — сообщили в публикации.

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По какой именно статье ведется розыск, в МВД не уточнили.

В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело против сотрудников Meta* по статье о призывах к убийствам и насилию в отношении россиян. Пресс-секретарь компании Стоун объявил о временном снятии на платформах запрета на призывы к насилию в отношении военнослужащих ВС РФ. Подобные действия в организации объяснили политическим самовыражением.

Ранее МВД объявило в розыск бывших чиновников Украины Андрея Дещицу и Сергея Пашинского. Их обвинили в организации антитеррористической операции на юго-востоке страны.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией на территории России.