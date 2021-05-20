Путин поручил эвакуировать россиян и граждан СНГ из сектора Газа
Президент РФ Владимир Путин поручил заняться эвакуацией из сектора Газа россиян, желающих вернуться на родину. Глава государства также поручил вывозить граждан стран СНГ.
О том, что российский лидер подписал распоряжение об эвакуации желающих покинуть сектор Газа, сообщило РИА «Новости».
Сроки и формат эвакуации поручено определять МИД совместно со Службой внешней разведки и МЧС, которому также необходимо обеспечить доставку эвакуируемых в Москву.
Путин во вторник в ходе встречи с иностранными послами призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия. Глава государства заявил, что искать решение конфликта нужно на основе резолюций Совета Безопасности ООН.
Американские СМИ ранее сообщили, что режим прекращения огня между сектором Газа и Израилем может начать действовать 21 мая. Пока же стороны продолжают обмениваться ракетными обстрелами. Конфликт разгорелся с новой силой 10 мая. Эскалацию спровоцировало решение суда Израиля выселить арабские семьи из двух кварталов в Иерусалиме.
Политолог Евгений Сатановский ранее в беседе с «360» высказал мнение, что конфликт вряд ли будет завершен в ближайшее время. По его словам, противостояние Израиля и Палестины на самом деле является «вялотекущей террористической войной».