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    20 мая 2021, 13:17

    Путин поручил эвакуировать россиян и граждан СНГ из сектора Газа

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин поручил заняться эвакуацией из сектора Газа россиян, желающих вернуться на родину. Глава государства также поручил вывозить граждан стран СНГ.

    Путин поручил эвакуировать россиян и граждан СНГ из сектора Газа

    О том, что российский лидер подписал распоряжение об эвакуации желающих покинуть сектор Газа, сообщило РИА «Новости».

    Сроки и формат эвакуации поручено определять МИД совместно со Службой внешней разведки и МЧС, которому также необходимо обеспечить доставку эвакуируемых в Москву.

    Путин во вторник в ходе встречи с иностранными послами призвал Израиль и Палестину к прекращению насилия. Глава государства заявил, что искать решение конфликта нужно на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

    Американские СМИ ранее сообщили, что режим прекращения огня между сектором Газа и Израилем может начать действовать 21 мая. Пока же стороны продолжают обмениваться ракетными обстрелами. Конфликт разгорелся с новой силой 10 мая. Эскалацию спровоцировало решение суда Израиля выселить арабские семьи из двух кварталов в Иерусалиме.

    Политолог Евгений Сатановский ранее в беседе с «360» высказал мнение, что конфликт вряд ли будет завершен в ближайшее время. По его словам, противостояние Израиля и Палестины на самом деле является «вялотекущей террористической войной».