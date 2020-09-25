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    25 сентября 2020, 11:06

    Эльман Пашаев проводит пресс-конференцию. Онлайн-трансляция

    Анастасия Калинина

    Юрист Эльман Пашаев начал пресс-конференцию, посвященную делу Михаила Ефремова. Онлайн-трансляцию ведет «360».

    В рамках конференции Пашаев прокомментирует решение адвокатской палаты Северной Осетии лишить его статуса адвоката и более подробно расскажет о своих дальнейших планах в рамках работы.

    Пашаев также расскажет о решении баллотироваться в Госдуму. По словам самого экс-адвоката, он задумывался об этом еще год назад. Кроме того, юрист прокомментирует обвинения в мошенничестве, которые появились в СМИ.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева из-за информации о мошеннических действиях юриста.

    Эльман Пашаев получил широкую известность во время судебного процесса по делу актера Ефремова. Смертельное ДТП произошло 8 июня, а через три месяца актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сам Михаил Ефремов почитал, что Пашаев «подставил» его на восемь лет. Юрист назвал такое заявление глупостью.

    Новости SMI.FM