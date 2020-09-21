Глава СК поручил проверить данные о возможном мошенничестве Пашаева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Это связано с публикациями СМИ о том, что юрист может быть замешан в мошенничестве с квартирой.

Об этом сообщили на официальном сайте Следственного комитета России.

Бастрыкин поручил провести проверку руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Он отметил, что при наличии оснований следователи должны возбудить уголовное дело против бывшего защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

Проверку начнут после публикаций в СМИ о возможных противоправных действиях защитника. По данным некоторых изданий, он причастен к мошенничеству с имуществом в Москве — из-за его действий люди лишились квартиры. По информации СМИ, он обманом прописался там, а затем приватизировал жилье.

Бастрыкин поручил «изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав».

Пашев с обвинениями не согласился — сразу после появления информации о начале проверки он заявил, что не причастен к хищению квартиры у москвичей.

Ранее Адвокатская палата Северной Осетии временно лишила Пашаева статуса адвоката из-за публичных высказываний по делу Ефремова. Несмотря на это, Пашаев планирует продолжать работать в юридической сфере — он собирается заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами. Для этого адвокатский статус не нужен.