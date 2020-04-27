Электронные пропуска введут для въезда в Вологодскую область

Для въезда в Вологодскую область теперь всем понадобится электронный пропуск. Власти региона ввели дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

«Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион», — приводит РИА «Новости» слова местного губернатора Олега Кувшинникова.

Вологодская область стала одним из первых российских регионов, который вслед за Москвой и Подмосковьем ввел полную самоизоляцию 30 марта. Сейчас почти вся Россия живет в режиме жестких ограничений. В столице и Московской области электронный пропуск нужен для поездки на общественном транспорте.

Говорить об отмене мер по борьбе с пандемией коронавируса пока рано, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам все прогнозы по этому поводу можно делать лишь с учетом сложившейся ситуации.

По версии директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, в Москве уже наступил пик пандемии коронавируса, однако в регионах ситуация обратная.

Всего в России зафиксировали 87 147 случаев заражения 2019-nCoV. От COVID-19 умерли 794 человека.