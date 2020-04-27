В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик эпидемии коронавируса

Москва сейчас проходит пик разгула вируса из Уханя. Регионам еще предстоит пережить момент, когда количество заразившихся достигнет максимума и начнет снижаться.

«Усредненный рост по Москве показывает, что Москва, в принципе, вроде бы уже проходит пик, а в регионах начинается как раз расцвет», — заявила в эфире телеканала «Россия 1» директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Она отметила, что количество инфицированных в субъектах растет за счет очагов коронавируса в общежитиях, на стройках, в больницах и домах престарелых.

Москва стала эпицентром пандемии коронавируса в России. В столице зафиксировали более 42 тысяч случаев заражения 2019-nCoV. Всего в России инфекцию подхватили 80 949 жителей. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, умерли 747 человек. В рамках борьбы с распространением заразы в РФ ввели режим строгой самоизоляции.

Впервые коронавирус появился в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, им заразились уже около трех миллионов жителей Земли. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.